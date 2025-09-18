Ankara Sincan'da Gece Fare İstilası
Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaklarda dolaşan fareler, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Araçların kablolarını kemiren fareler, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 776'ıncı Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde ortaya çıkan farelerin sokaklarda dolaştığını ve gece dışarı çıkmaya korktuklarını belirtti. Araçların kablolarını kemiren fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa