Haberler

Ankara Sincan'da Gece Fare İstilası

Ankara Sincan'da Gece Fare İstilası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaklarda dolaşan fareler, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Araçların kablolarını kemiren fareler, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde ortaya çıkan fareler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 776'ıncı Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde ortaya çıkan farelerin sokaklarda dolaştığını ve gece dışarı çıkmaya korktuklarını belirtti. Araçların kablolarını kemiren fareler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Sokaktaki çöplerden beslenen fareler vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi

Belediye başkanının şoförü feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli askerlerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum

Bir askerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.