Haberler

Ankara Sincan'da 14 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü, firardan 10 gün sonra yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 10 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar eden hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ankara'da 10 gün önce cezaevinden firar eden ve işlediği uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sincan Açık Cezaevi'nden 10 gün önce firar eden R.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İcra edilen çalışmalarda saklandığı yer tespit edilen zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu paylaştı! 'Sorumlular hesap verecek'

Fon soruşturmasında son durum! "Sorumlular hesap verecek"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Komşuda seçim hayli renkli geçecek! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış