Kontrolden çıkan araç, tırdan inen şoföre çarptı: 1 ölü

Ankara-Samsun yolunda kontrolden çıkan araç o sırada tırdan inen şoföre çarptı, kaza sonucu şoför hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiler göre olay gece saatlerinde Ankara-Samsun yolu Ortaköy mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. E.D. kontrolündeki 06 FOA 643 plakalı Hyundai marka araç benzin istasyonu önünde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Benzin istasyonuna doğru savrulan araç 07 ZZ 401 plakalı tırdan inen şoför O.D.B'ye çarptı. Tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü E.D. gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı