Ankara Pursaklar'da korna yüzünden araçtakileri ölümle tehdit eden şahıs tutuklandı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan otomobildeki kişileri ölümle tehdit eden ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana gelmişti. Bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etmişti. Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.K. gözaltına alındı. Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı