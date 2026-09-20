Ankara Pursaklar'da korna yüzünden araçtakileri ölümle tehdit eden şahıs tutuklandı

Ankara Pursaklar'da korna yüzünden araçtakileri ölümle tehdit eden şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Pursaklar'da dün korna çaldıkları gerekçesiyle bir aracın önünü kesen şahıs, araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucu gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan otomobildeki kişileri ölümle tehdit eden ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana gelmişti. Bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etmişti. Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.K. gözaltına alındı. Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı