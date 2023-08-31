Ankara polisi 24 hırsızlık olayıyla ilgili 18 kişiyi yakaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde toplam 24 hırsızlık olayıyla alakalı 18 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde toplam 24 hırsızlık olayıyla alakalı 18 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara'da 21-31 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen toplam 24 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 4 kapkaç, 11 iş yerinden, 4 evden, 3 otomobilden ve 2 açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yakalanan şüpheli şahıslardan 2'sinin 7 ayrı suçtan aramaları olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük M.D.'de dahil, A.A., M.A., F.Ç., Y.A. ve A.A. olmak üzere toplam 6 şahıs tutuklandı.

Mağdur olan kişilerin zararı toplam 1 milyon 300 bin lira

Yaşanan hırsızlık olaylarında mağdur olan vatandaşları 1 milyon 300 bin lira zarara uğratan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 adet Laptop, 1 adet çoğaltıcı, 2 adet cep telefonu, 3 adet matkap, 1 adet spiral taşı ve 2 adet bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. - ANKARA