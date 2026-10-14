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Ankara Polatlı'da ağır yaralanan yaya 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Ankara Polatlı'da ağır yaralanan yaya 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesi Kuşçu mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakımda 3 gün yaşam mücadelesi veren yaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Kuşçu mevkiinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mazlum Adanmış'a seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Adanmış, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gündür yaşam mücadelesi veren Adanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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