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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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