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Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! "İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et" deyip gitti

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Ankara'da sola dönüşün yasak olduğu caddeye giren bir kadın sürücü, başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, çarptığı araca beddua edip hasar vererek olay yerinden kaçtı. Sürücünün olay yerinden yerinden ayrılırken "İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et" demesi dikkat çekti.

Ankara'da sola dönüşün yasak olduğu bir caddeye kontrolsüz şekilde giren kadın sürücü, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücünün tavrı ise pes dedirtti.

ÖNCE BEDDU ETTİ, SONRA...

Kazaya karışan araç sahibinin iddiasına göre; kadın sürücü hatasını kabul etmek yerine çarptığı aracın sahibine beddua etti, ardından öfkeyle aracın çeşitli noktalarına vurup bilinçli olarak daha fazla hasar verdi.

"İSTERSEN CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET ET"

Olay yerinden hızla uzaklaşan kadın, tepki gösteren sürücüye ise "İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et" diyerek çıkıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay!
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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