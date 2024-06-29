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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ekili tarım arazisinde yangın çıktı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü ekili tarım arazisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri olayın sebebini araştırıyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ekili tarım arazisinde sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından söndürüldü.

Olay, Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarma ekipleri, yangının sebebini araştırıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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