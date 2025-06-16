Ankara Metrosunda Arıza: Yolcular Tahliye Edildi
Ankara metrosunda meydana gelen arıza nedeniyle Sıhhiye durağında yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. Güvenlik görevlileri, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ederken, bekleyenlerin sarı çizginin arkasında durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ankara metrosunda arıza: Yolcular tahliye edildi
ANKARA - Ankara metrosunda işine yetişmeye çalışan insanlar, sabah saatlerinde meydana gelen arıza sebebiyle tahliye edildi.
Ankara'da Koru istikametinde ilerleyen metro Sıhhiye durağına geldiği sırada arızalandığı gerekçesiyle boşaltıldı. Durakta bekleyen yolcular ve metrodan inen yolcuların sonraki metroya binmesi anons edildi. İstasyonda dolaşan güvenlik görevlileri ise metroyu tahliye etmenin yanı sırada bekleyen yolcuları sarı çizginin arkasında durması konusunda Mesai başlangıç saatinde meydana gelen bu olayda insanlar işlerine geç kalacağını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa