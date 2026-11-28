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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik 30 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 77 şüpheliden 70'i gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin erişimine açık internet ve sosyal medya platformları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik ile 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçlarını oluşturabilecek nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Söz konusu paylaşımların aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı, gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğu değerlendirildi.

30 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinin ardından tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Erişim engeli işlemleri başlatıldı

Öte yandan, internet ortamındaki söz konusu paylaşımlara yönelik 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla içeriklerin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin işlemlerin de yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı