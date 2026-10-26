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Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 7 ilde 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 54 şüpheliden 45'i gözaltına alınmış, soruşturma devam ediyor.

Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunan 33 şahıs tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim'de Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, internet ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliğince müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü içeren ürünlerin dağıtılması veya yayılması suçundan ise 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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