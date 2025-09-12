Ankara merkezli 14 ilde operasyon: Telegram ve Discord'da suç içerikli paylaşım yapan 30 kişi yakalandı

Ankara merkezli 14 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Telegram ile Discord üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 30 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 'C 31 K' isimli platform üzerinden çocuk istismarı, tehdit, hakaret ve provokatif içerikli paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C 31 K' adlı platformda, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar başta olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret, deprem ve yangın gibi afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit içerikleri ile şehit ailelerine yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme, suçu ve suçluyu övme, terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan kapsamlı teknik analiz ve incelemeler sonucunda, 84 sosyal medya hesabından 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu, 38 kişi için ise işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 12 Eylül günü Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve operasyonlarda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişinin yakalandığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. - ANKARA