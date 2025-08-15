Ankara Mamak'ta Taksi ile Kamyonet Çarpıştı

Ankara'nın Mamak ilçesinde taksi ile kamyonetin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin yandan çarptığı taksi kontrolden çıkarak bir süre savruldu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kaza başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA