Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.

Ankara- Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu

ANKARA - Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.

Sağanak yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolu Kayadibi mevkiinde ulaşım aksadı. Araziden suyun sürükleyerek getirdiği çamur ve kayalar nedeni ile karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.