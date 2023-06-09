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Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu

3. Sayfa Haberleri

Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.

Ankara- Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu

ANKARA - Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.

Sağanak yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolu Kayadibi mevkiinde ulaşım aksadı. Araziden suyun sürükleyerek getirdiği çamur ve kayalar nedeni ile karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - 3. Sayfa

Kırıkkale Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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