Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu
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Ankara-Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.
Ankara- Kırıkkale karayolunda sel nedeni ile trafik durdu
ANKARA - Sel felaketi nedeni ile Ankara-Kırıkkale karayolu araç trafiğine kapandı.
Sağanak yağmur yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolu Kayadibi mevkiinde ulaşım aksadı. Araziden suyun sürükleyerek getirdiği çamur ve kayalar nedeni ile karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - 3. Sayfa