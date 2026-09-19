Haberler

Ankara Keçiören'de sepetle satış yapılan evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de sepetle satış yapılan evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Telegram üzerinden sipariş alıp evinin balkonundan sepetle kaçak alkol verdiği belirlenen Ş.B.'nin ikametinde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.B. hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. isimli şahsın görgü tanıklarının evinden sepetle kaçak alkol sarkıtarak satış yaptığını ihbar etmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucunda, Ş.B. isimli şahsın petshop işlettiği ve "Telegram" platformu üzerinde sipariş alarak, müşteri geldiğinde dükkanın yan binasında 1'inci katta bulunan evinin balkonundan sepetle kaçak alkol verdiği tespit edildi. Ekiplerin ikamette yatığı aramada 40 şişe, 22 litre kaçak alkol, 29 bidon 145 litre kaçak alkole olmak üzere toplam 169 litre kaçak alkole el konuldu. Ş.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu

NATO'nun yeni 1 numarası belli oldu! Putin'in en istemeyeceği ülkeden
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamerun ordusunun subayları Türkçe öğreniyor

4 bin 500 kilometre uzaktaki ülkenin askerleri Türkçe öğrendi
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 dakikada tepetaklak oldu

4 dakikada tepetaklak oldular
Kayseri'de mangal faciası! Balkonda yakılan ateş iki evin çatısını küle çevirdi

Mangal keyfi faciaya dönüştü! İki evin çatısı küle döndü
Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı

Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı
İstanbul'da fuhuş operasyonu! Şüpheliler tek tek yakalandı

Fuhuş baskınında kahreden detay! Daha 18 yaşında bile değil