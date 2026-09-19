Ankara Keçiören'de sepetle satış yapılan evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi

Ankara Keçiören'de sepetle satış yapılan evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Telegram üzerinden sipariş alıp evinin balkonundan sepetle kaçak alkol verdiği belirlenen Ş.B.'nin ikametinde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.B. hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. isimli şahsın görgü tanıklarının evinden sepetle kaçak alkol sarkıtarak satış yaptığını ihbar etmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucunda, Ş.B. isimli şahsın petshop işlettiği ve "Telegram" platformu üzerinde sipariş alarak, müşteri geldiğinde dükkanın yan binasında 1'inci katta bulunan evinin balkonundan sepetle kaçak alkol verdiği tespit edildi. Ekiplerin ikamette yatığı aramada 40 şişe, 22 litre kaçak alkol, 29 bidon 145 litre kaçak alkole olmak üzere toplam 169 litre kaçak alkole el konuldu. Ş.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.