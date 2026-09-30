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Ankara Keçiören'de drift tartışmasında yaralanan polise saldırı sonrası 4 tutuklandı

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Ankara Keçiören'de 28 Eylül'de drift atan sürücülerle çıkan tartışmada taşla saldırıya uğrayan polis memuru yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; polis memurunun havaya 4 el ateş ettiği belirtildi.

Ankara Keçiören'de 'drift' atan sürücülerle yaşadığı tartışmada saldırıya uğrayarak yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçiören Hisar Mahallesi'nde 28 Eylül'de meydana gelen olayda, polis memuru İ.U. ile 'drift' atan sürücü ve onun yanındaki arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taşla saldırıya uğrayan İ.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İ.U. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis İ.U.'nun kendisini korumak için tabancasıyla havaya 4 el ateş ettiği, saldırıya uğradığı taşın da muhafaza altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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