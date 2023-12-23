Ankara-Kalecik Karayolunda Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları
Ankara-Kalecik Karayolu'nda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralandı.
Ankara- Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçidinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı. Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı. - ANKARA