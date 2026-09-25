Ankara Kahramankazan'da plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı

Ankara Kahramankazan'da plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı