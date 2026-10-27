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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sahte SMS dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sahte SMS ve internet siteleri üzerinden yapılan dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımda şüpheli bağlantılara tıklanmaması, şifre ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması istendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, dijital güvenlik ve dolandırıcılık faaliyetleri hakkında vatandaşlara uyarı paylaşımı yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından vatandaşlara dijital mecralar üzerinden, 'HGS borcunuz var', 'Kargonuz teslim edilemedi' ve 'Hesabınız bloke edilecek' sözleri ile gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıda bulunuldu. Paylaşımda, "Dijital dolandırıcılığa dikkat. Dolandırıcılar, sahte SMS ve internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şifrelerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın. İşlemlerinizi yalnızca resmi kanallardan gerçekleştirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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