Ankara Eskişehir Yolu'nda 6 araçlık zincirleme kazada sıkışan 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Eskişehir Yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Eskişehir Yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'ya 41 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.