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Ankara-Eskişehir karayolunda devrilen tırda 1 kişi ağır yaralandı

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Ankara-Eskişehir karayolunda devrilen tırda 1 kişi ağır yaralandı
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Sivrihisar'da Ankara-Eskişehir karayolunun Kaymaz mevkiinde bir tırın devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara-Eskişehir karayolu Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde Sivrihisar ilçesi Kaymaz mevkiinde seyir halinde olan yüklü bir tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, şeritten çıkarak orta şeride yan yattı. Kazanın etkisiyle tırın kasasındaki yükler şarampole boşaldı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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