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7 yıldır firari olan FETÖ'cü hakim yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler

3. Sayfa Haberleri

FETÖ'den 7 yıldır her yerde aranan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç edilen Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, enselendi. Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Özmen'in üzerinden başkalarına ait kimlikler ve 1,5 milyon liralık döviz çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, FETÖ'den 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen'i Ankara'da yakaladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Özmen'in Etimesgut ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

7 yıldır firari olan FETÖ'cü hakim yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler

Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Özmen'in, aranma kaydının olduğu, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı belirlendi.

7 yıldır firari olan FETÖ'cü hakim yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler

Firari eski Yargıtay tetkik hakimi Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Yakalanmadan önce yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen Özmen'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

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