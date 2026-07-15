Ankara Emniyeti'nde 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında anma programı düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında il emniyet binasında anma programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, birçok polis, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri katıldı.

Program şehit fotoğrafları ve anıtı önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı