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Ankara Elmadağ'da el freni çekilmemiş minibüs duvara çarptı, evde çatlak oluştu

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs, sürücüsü evine gittikten sonra duvara çarptı. Minibüsün çarptığı evde çatlaklar oluştu; olayda can kaybı yaşanmadı ve polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde el freni çekilmemiş bir minibüs duvara çarparak durdu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü, evine gittikten sonra yüksek bir sesle dışarı çıktı. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören şahıs, panikle dışarı çıktı. Minibüsün çarptığı evde yaşayan kadının evindeki çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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