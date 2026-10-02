Haberler

Ankara Elmadağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Elmadağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Elmadağ'da uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde 2 kilo 600 gram skunk, ruhsatsız 9 mm'lik tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi; adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik icra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ş.D. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Dün şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilo 600 gram skunk, 1 adet ruhsatsız 9 mm'lik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TEKNOFEST'te insansı robot sıra gecesinde göbek attı! Davul zurna eşliğinde mendil salladı

Davul zurna çalınca kendini tutamadı! Mendili kapıp göbek attı
Malatya'da 2 genci öldüren sürücü için mahkeme Yargıtay'a direndi! 40 yıl hapis cezası yeniden verildi

Kaldırımdaki 2 genci öldürmüştü! Mahkeme yine 40 yıl verdi
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 6,2 ton tütün ve 511 tarihi eser ele geçirildi

Hepsi tek bir operasyonda ele geçirildi
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Tarihin tozlu raflarından indi! İşte Alman konsolosun gözünden 'İnönü-Churchill' görüşmesi

İşte Alman konsolosun gözünden "İnönü-Churchill" görüşmesi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak

'Stadın maliyetini karşılayacağım' demişti! İşin aslı bambaşka çıktı