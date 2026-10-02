Ankara Elmadağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik icra edilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ş.D. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Dün şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilo 600 gram skunk, 1 adet ruhsatsız 9 mm'lik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı