Ankara'daki Yangın Soruşturması İçin 3 Savcı Görevlendirildi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan yangınla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yangın sonrası olay yeri incelemesi yapıldığı ve çıkış sebebinin elektrik tesisatıyla ilgili olduğu değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yangın ihbarıyla birlikte 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı ise adli tıp işlemleri ile görevlendirildi. Savcıların refakatinde yangın soğutma işlemlerini müteakip makine mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiyeci heyetinden oluşan bilirkişilerle olay yeri gezildi ve rapor tanzimi istenildiği öğrenildi. İlk etapta yangının çıkış sebebinin elektrik tesisatı kaynaklı olduğunun değerlendirildiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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