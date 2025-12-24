Libya askeri heyetinin naaşları Adli Tıp Kurumu'nda

Haberler

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, kimlik tespit işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeleri almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi.

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi. Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri bugün Ankara'ya gelmişti. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin naaşları kimlik tespit çalışması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
