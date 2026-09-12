Haberler

Ankara’daki trafik kavgasının failleri gözaltına alındı

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da trafikte tartıştığı sürücünün önüne keserek saldıran ve araçla tehlikeli hareketler sergileyen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün önüne keserek saldıran ve araçla tehlikeli hareketler sergileyen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören'de meydana gelen olayda, iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine sürücülerden biri, diğerinin önünü aracıyla kesti. Araçtan inen saldırgan ve yanındaki kişi, önünü kestiği araçta sürücüye saldırdı. Olayın ardından araçlara binen saldırganlar tehlikeli hareketler sergileyerek yayaların can güvenliğini de tehlikeye soktu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli K.E. ve Y.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
Sekreter olarak işe başladığı sanayide oto tamir ustası oldu

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler