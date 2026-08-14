Haberler

Ankara'da Minibüs-Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da Minibüs-Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren genç öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, Polatlı'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Kısa süre önce evlendiği ve Muş'tan Ankara'ya yeni atandığı öğrenilen Doğan'ın cenazesi, öğle namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerden genç öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde meydana gelmişti. Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden Medine Efeoğlu Doğan'ın kısa süre önce evlendiği ve öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Doğan'ın, Muş'ta öğretmenlik yaparken son atamada Ankara'yı tercih ettiği ve bu yüzden evraklarını tamamlamak üzere Ankara'da bulunduğu belirtildi. Doğan için Polatlı Yeni Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi gözyaşları içinde Polatlı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgesine fırtına uyarısı

Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'ye fırtına geliyor
1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Muradı gözünde kaldı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı