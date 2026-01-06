Haberler

Zincirleme trafik kazası aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Sağ şeritten hızlı bir şekilde sol şeride geçmeye çalışan araç sürücüsü, sol şeritteki trafiği fark edemedi. Sürücü frene basmasına rağmen hızını kontrol edemeyiince araç, sol şeritte bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

