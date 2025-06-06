Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, arıza yapan hafif ticari araca, arkadan bir aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Elmadağ-Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç yolda arızalandı. Başka bir aracın duramayarak arıza yapan araca çarpması üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Kazada arıza yapan aracın şoförü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA