Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde arıza yapan hafif ticari araca başka bir aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, arıza yapan hafif ticari araca, arkadan bir aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Elmadağ-Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç yolda arızalandı. Başka bir aracın duramayarak arıza yapan araca çarpması üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Kazada arıza yapan aracın şoförü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.