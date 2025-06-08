Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Ankara'nın Güdül ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: Araçlar hurdaya döndü,10 yaralı

ANKARA - Ankara'da Güdü Yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güdül Yolu'nda istikamet etmekte olan 3 araç zincirleme bir şekilde kaza yaptı. Kazada sürücüler ve yolcular olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı iddia edildi. Araçların etrafa savrulduğu kazada en az 2 araç perte çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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