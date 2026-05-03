Ankara'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 8 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Havalimanı yolu üzerinde 06 FC 4570 plakalı otomobil, 06 FK 5297 plakalı otomobil, 06 HC 808 plakalı kamyonet ve 06 HMZ 41 plakalı otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 8 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan 06 FC 4570 plakalı aracın sürücüsü, 06 FK 5297 plakalı otomobilin sürücüsü ile 1 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
