Ankara'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına o esnada kavşaktan dönen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Başka bir aracın kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa