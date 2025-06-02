Ankara'da Yol Verme Kavgasında Döner Bıçağı Çıkarıldı

Ankara'da dolmuş şoförü ile arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada döner bıçağı çıkaran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Valiliği, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada döner bıçağı çıkaran şahısla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "02.06.2025 günü 'Yol Verme Kavgasında Döner Bıçağı Çıkarttı' başlıklı haberlere istinaden polisimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesi olayı gerçekleştiren şahsın G.A. (9 adet suç kaydı mevcut) isimli şahıs olduğu tespit edilerek, suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - ANKARA