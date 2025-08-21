Ankara'da Yol Verme Kavgası Gergin Anlar Yaşattı

Ankara'da EGO otobüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, EGO şoförü ile 06 DV 0033 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesinden kavga çıktı. Otomobilden inen sürücü, EGO şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA