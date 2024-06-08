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YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

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İyi bir üniversite hayaliyle bugün YKS'nin ilk oturumuna giren binlerce aday, emeklerinin karşılığını almak için sınavda ter döktü. Ancak her yıl olduğu gibi, bu yıl da sınava geç kalanlar oldu. Ankara'da da sınava iddiaya göre 30 saniye geç kaldığı için alınmayan aday, okulun kilitli kapısının üzerinden atlayarak çıktı.

İyi bir üniversite hayalindeki binlerce aday, saat 10.15'ten 13.00'e kadar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) emeklerinin karşılıklarını alabilmek için gayret gösterdi.

GEÇ KALDIĞI İÇİN ALINMADI

Hemen her sınavda olduğu gibi bu sınavda da geç kalanlar ve okul kapıları kapanırken son anda yetişenler oldu. Ankara'nın Sincan ilçesinde de bir aday geç kaldığı gerekçesiyle okula alınmadı. Adayın, kilitli okul bahçe kapısından çıkışı ise haber konusu oldu.

KAPIDAN ATLAYARAK ÇIKTI

YKS'ye iddiaya göre 30 saniye geç kalan aday alınmadığı okuldan çıkarken bahçe kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kilitli olması karşısında çok da şaşırmayan aday, kilitli kapıdan atlayarak dışarıya çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Yavuz Deyer:

bu gün sınava geç kalan yarın işede kalır alma sın

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Serkan GÜNGÖREN:

NEDEN BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIĞIMIZ BELLİ OLUYOR

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Ihsan Nuroğlu:

SANA GÖRE OLUR DOĞRUDUR TABIKI ARPA DEĞİL SONZUZ YOL ALDIK HABERİN BİLE YOK

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Muhammet tunc:

çok büyük bı olay

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Mehmet Kılıç:

zorla iş yaptirinca böle olur

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Ugur Vural:

Aslında acun ilicali nin da dediği gibi Herkes istediği saatte iş başı yapabiliyorsa herkes istediği saatte sınava gitsin ÖSYM başkanligi DIKKATINE

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Kasım Ekşi:

Sınavı aksam 18 de yapsalar yinede gec kalan olur.okumaya niyeti olan geç kalmaz.

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