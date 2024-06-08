YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

İyi bir üniversite hayalindeki binlerce aday, saat 10.15'ten 13.00'e kadar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) emeklerinin karşılıklarını alabilmek için gayret gösterdi.

GEÇ KALDIĞI İÇİN ALINMADI

Hemen her sınavda olduğu gibi bu sınavda da geç kalanlar ve okul kapıları kapanırken son anda yetişenler oldu. Ankara'nın Sincan ilçesinde de bir aday geç kaldığı gerekçesiyle okula alınmadı. Adayın, kilitli okul bahçe kapısından çıkışı ise haber konusu oldu.

KAPIDAN ATLAYARAK ÇIKTI

YKS'ye iddiaya göre 30 saniye geç kalan aday alınmadığı okuldan çıkarken bahçe kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kilitli olması karşısında çok da şaşırmayan aday, kilitli kapıdan atlayarak dışarıya çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.