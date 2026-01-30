Haberler

Ankara'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ankara'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Altındağ ilçesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın, yağmur altında ambulansın gelmesini bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı