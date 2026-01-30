Ankara'da 'polis ve savcı' yalanıyla yaşlı kadını dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı

Ankara'da 'polis ve savcı' yalanıyla yaşlı kadının ziynet eşyalarını elden alan dolandırıcılar Sakarya'da polis takibiyle yakalandı.

Ankara'da yaşlı bir kadının yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını kendilerinin polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara elden teslim ettiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışma sonucunda şüphelinin AŞTİ otogarından İstanbul'a giden otobüse bindiği belirlendi. Adım adım takip edilen otobüs, Sakarya'da durduruldu ve şüpheli şahıs yakalandı.

'Hesaplarınız ele geçirildi' diye kandırmış

Şüphelinin, yaşlı kadını 'hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı da bize teslim etmeniz gerekiyor' yalanıyla ikna ettiği, para ve ziynet eşyasını almak için belirlenen adreste tespit edilmemek amacıyla maske ve kapüşon taktığı belirlendi. Ziynet eşyalarıyla yakalanan şüphelinin telefon incelemesi sonucu ortak hareket ettiği ikinci şüpheli de yakalandı. Altınlar yaşlı kadına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANKARA