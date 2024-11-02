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Ankara'da Yangın Annesinde Fenalık Geçiren Kadın

Ankara'da Yangın Annesinde Fenalık Geçiren Kadın
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, evindeki yangını izleyen bir kadın fenalık geçirdi. Baca temizliği sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da evinin yanışını gözyaşları içerisinde izleyen bir kadın fenalık geçirdi.

Olay, Elmadağ ilçesinde meydana gelen bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, baca temizliği yapılan evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin her yerine sıçrarken o anlara tanık olan ev sahibi fenalık geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan kadına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yanan evde maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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