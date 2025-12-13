Ankara'da ev yangınında zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, evde bulunan 3 kişi dumandan zehirlendi ve hastaneye nakledildi. Çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale dönen evde hasar meydana geldi.