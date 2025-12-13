Ankara'da ev yangınında zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, evde bulunan 3 kişi dumandan zehirlendi ve hastaneye nakledildi. Çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale dönen evde hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa