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Virajı Alamayan Sürücü Refüje Çarptı

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki araç sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki araç sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Arkadan gelen araç sürücüsü de kazayı fark edip son anda durdu.

Kaza, Etimesgut ilçesi, Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir araç sürücüsü virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. O anlar seyir halinde arkasından gelen bir başka aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde arkadan gelen araç sürücüsünün kazayı fark edip son anda durduğu görüldü. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kaza yapan araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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