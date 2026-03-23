Haberler

Ankara'da narkotik operasyonunda 28 tutuklama

Ankara'da narkotik operasyonunda 28 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheliden 28'i tutuklandı. Emniyet, 15-21 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ankara'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Mart tarihlerinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar kapsamında toplam 60 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda ise 7 bin 221 adet sentetik ecza, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 373 gram metamfetamin, 236 gram amfetamin maddesi ve 107 gram bonzai ile 12 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 73 bin 455 lira nakit para ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

