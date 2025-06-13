Ankara'da Uyuşturucu Krizi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokakta uyuşturucu krizi geçirdiği öngörülen 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Ankara'da sokak ortasında uyuşturucu krizine girdiği öngörülen 2 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da sokakta uyuşturucu krizi geçirdiği öngörülen 3 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Alkol koması nedeniyle de vefat etme ihtimalleri bulunan kişilerin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün öğleden sonra Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç içerisindeki üç kişi geçirdiği kriz sebebiyle fenalaştı. Kişilerin kontrolsüz tavırlar sergilediğini gözlemleyenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye nakledilen kişilerden 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer şahsın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Vefat edenlerin ilk belirlemelere göre uyuşturucu krizine girdiği öngörülürken, alkol koması nedeniyle de ölmüş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kesin ölüm sebebinin ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı aktarıldı.

"Alkol krizine benzemiyordu"

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Nesrin Çetinkaya: "Oğlum dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Üç kişi kriz geçiriyormuş. İkisi kaldırımdaymış, diğerini de arabadan güçlükle çıkarmışlar. Büyük ihtimalle madde krizine girmişler. Alkol krizine benzemiyordu. Ağızlarından köpük geliyormuş. Fenalaşanlardan ikisi vefat etmiş. Olay yerine gittiğimde polisler incelemelerde bulunuyordu. Ölen kişiler muhtemelen bu mahalleden değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Hindistan'da 300'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

300'e yakın kişiye mezar olan uçağın içinden kafa karıştıran görüntü
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.