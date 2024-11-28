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Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi

Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
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Ankara'da üst geçitten aşağı atlayan bir kadın, yoldan geçen otomobilinde çarpması sonrası hayatını kaybetti.

Ankara'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, üst geçitten aşağı atladı. Asfalt üzerine düşen kadın, o esnada yoldan geçen araçlardan birinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde üst geçitten kendisini boşluğa bırakan bir kadına o esnada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSoykanlar:

Allah rahmet eylesin. Zor bir durum ne denilebilirki

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Yazık günah ya, kim bilir ne derdi vardı. Allah rahmet eylesin.

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