Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi

Ankara'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın, üst geçitten aşağı atladı. Asfalt üzerine düşen kadın, o esnada yoldan geçen araçlardan birinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde üst geçitten kendisini boşluğa bırakan bir kadına o esnada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.