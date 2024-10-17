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Genç kızları takip sarkıntılık yapan şahıs, kamerayı görünce "Ailem var, yapma" dedi

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Ankara'da iki üniversite öğrencisini otomobille takip edip taciz eden şüpheli, kameraya alındığını farkedince "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" demeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşılarında duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G, kafeden ayrılarak okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, otomobille yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmaya çalışan sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücü, kameraya alındığını görünce "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren İ.T.'nin, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Genç kızları takip sarkıntılık yapan şahıs, kamerayı görünce
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Beypazarı Politika Otomobil Güvenlik 3-sayfa ankara Hukuk Suç

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Yorumlar (3)

adem alemdar:

sıkıntı ruh hastası Allah ıslah etsin

8
0
yanıtYanıtla
Fikriye:

Salak

4
0
yanıtYanıtla
Halkçı:

Abla mı oldu lan telefonu görünce

2
0
yanıtYanıtla
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