Genç kızları takip sarkıntılık yapan şahıs, kamerayı görünce "Ailem var, yapma" dedi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşılarında duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G, kafeden ayrılarak okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, otomobille yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmaya çalışan sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücü, kameraya alındığını görünce "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren İ.T.'nin, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.