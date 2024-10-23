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Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı
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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye ( Tusaş ) yönelik terör saldırısı düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
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TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
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