Ankara'da Tren Kaza Yaptı: Kaya Raylara Düştü

Ankara'da seyir halindeki tren, raylara düşen kayaya çarptı. Kaza sonrası büyük panik yaşandı.

Kaza, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı - Sincan seferini gerçekleştiren Başkentray'a ait yolcu treni, raya düşen kayaya çarptı. Makinistin durumu erken fark etmesi ve frene basması sonucu kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede bir süre tren geçişlerinde aksamalar oldu. - ANKARA