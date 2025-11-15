Ankara'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: EGO Şoförü Bıçakla Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte çıkan tartışma sonucu bir şahıs EGO şoförünü bıçakla yaraladı.

Olay, Keçiören Kanuni Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otobüs sürücüsü G.S. ile otomobil sürücüsü E.K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir neden ötürü tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucunda otomobil sürücüsü E.K.Y. bıçakla EGO şoförü G.S.'yi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye sevk edilirken, olaya karışan şüpheli E.K.Y. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA