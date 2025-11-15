Haberler

Ankara'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: EGO Şoförü Bıçakla Yaralandı

Güncelleme:
Keçiören ilçesinde bir tartışma sonucu EGO otobüs şoförü G.S., otomobil sürücüsü E.K.Y. tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte çıkan tartışma sonucu bir şahıs EGO şoförünü bıçakla yaraladı.

Olay, Keçiören Kanuni Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otobüs sürücüsü G.S. ile otomobil sürücüsü E.K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir neden ötürü tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucunda otomobil sürücüsü E.K.Y. bıçakla EGO şoförü G.S.'yi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye sevk edilirken, olaya karışan şüpheli E.K.Y. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
